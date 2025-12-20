Il presidente della Regione a margine di un’iniziativa a Catanzaro: «Non ho nessuna intenzione di farmi distrarre da altro quotidianamente»
«Sono contento che questo spazio che ho aperto sia stato salutato da tutto il centrodestra come uno spazio di estrema novità e di grande interesse». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa a Catanzaro, con rifermento al ruolo politico a livello nazionale da lui assunto dopo la convention "In Libertà" svolta ne giorni scorsi a Palazzo Grazioli a Roma.
«Ho fatto sempre attività politica ma da Roma in su, i miei assessori - ha rimarcato Occhiuto - sanno bene che in Calabria mi occupo solo del governo della Regione e di affrontare i problemi concreti. Poi, certo, sono un dirigente nazionale del centrodestra e cerco di animare un dibattito nel centrodestra nazionale, ma i miei piedi restano ben radicati in Calabria, dove sono le mie radici e quindi non ho nessuna intenzione di farmi distrarre da altro quotidianamente. L'attività politica la svolgo a livello nazionale, come è giusto, e sono contento che questo spazio che ho aperto sia stato salutato da tutti nel centrodestra come uno spazio di estrema novità e di grande interesse».