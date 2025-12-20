«Sono contento che questo spazio che ho aperto sia stato salutato da tutto il centrodestra come uno spazio di estrema novità e di grande interesse». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa a Catanzaro, con rifermento al ruolo politico a livello nazionale da lui assunto dopo la convention "In Libertà" svolta ne giorni scorsi a Palazzo Grazioli a Roma.

«Ho fatto sempre attività politica ma da Roma in su, i miei assessori - ha rimarcato Occhiuto - sanno bene che in Calabria mi occupo solo del governo della Regione e di affrontare i problemi concreti. Poi, certo, sono un dirigente nazionale del centrodestra e cerco di animare un dibattito nel centrodestra nazionale, ma i miei piedi restano ben radicati in Calabria, dove sono le mie radici e quindi non ho nessuna intenzione di farmi distrarre da altro quotidianamente. L'attività politica la svolgo a livello nazionale, come è giusto, e sono contento che questo spazio che ho aperto sia stato salutato da tutti nel centrodestra come uno spazio di estrema novità e di grande interesse».