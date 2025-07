Il presidente del Consiglio comunale di Cosenza attacca duramente il governatore: «Sanità al collasso, trasporti inesistenti, depurazione in crisi. Le inchieste giudiziarie non siano un alibi»

«In questi giorni la cronaca è caratterizzata dalle inchieste che riguardano il presidente Occhiuto relative ad un presunto sistema illecito di consulenze e nomine garantite a propri stretti collaboratori nei settori cruciali della sanità, dei trasporti e della depurazione. Il caos giudiziario e le conseguenti polemiche intorno a queste indagini hanno spostato il focus da ciò che invece emerge con chiarezza riguardo alla gestione del centro destra di governo: un totale tracollo politico». È quanto afferma in una nota il presidente del Consiglio Comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca.

«Occhiuto – prosegue -, a prescindere da ciò che emergerà dal lavoro della magistratura, che non riguarda in alcun modo li ruolo dell’opposizione, ha fallito fragorosamente nella gestione politica e amministrativa di settori decisivi per il benessere dei calabresi. La sanità regionale è allo sfascio a prescindere dalle nomine di primari e direttori di dipartimento, le liste d’attesa si sono clamorosamente allungate e di conseguenza l’emigrazione sanitaria ha raggiunto livelli drammatici; gli ospedali non sono in grado di curare tutti i cittadini che hanno necessità di prestazioni specialistiche, i pronto soccorso sono al collasso perché la medicina di prossimità è scomparsa, i posti letto sono inadeguati e Occhiuto continua ad annunciare la costruzione di nuovi ospedali che non vedranno mai la luce».

«Il sistema di trasporti regionale, di fatto, non esiste, gli adeguamenti infrastrutturali annunciati sono rimasti lettera morta e si continua a pensare al famigerato e fantomatico ponte sullo stretto, mentre l’alta velocità ferroviaria che sarebbe in grado di cambiare le prospettive della regione purtroppo è ormai accantonata e sparita dai radar. La regia regionale in materia di depurazione è largamente deficitaria e non è in grado di sopperire alle inefficienze dei comuni con risultati negativi che sono sotto gli occhi di tutti, non basta denunciare, bisogna intervenire nel limite delle proprie competenze e supportare gli sforzi dei diversi soggetti preposti, a vario titolo, al governo del settore», continua il presidente del Consiglio comunale di Cosenza.

«Insomma Occhiuto ha fallito politicamente su tutta linea e le inchieste giudiziarie rischiano addirittura di essere un alibi, l’opposizione ha il dovere di denunciare la debacle amministrativa e prepararsi a governare la Regione con un progetto condiviso, largo, chiaro, credibile, che coinvolga le migliori energie progressiste della Calabria senza ricorrere a scorciatoie che non debbono rappresentare il terreno di lotta politico e di cui non c’è bisogno per certificare un fallimento che è drammaticamente sotto gli occhi di tutti», conclude Mazzuca.