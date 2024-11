Espresso l'auspicio di dare sempre maggiore impulso alla sinergia istituzionale in atto e di alimentare un confronto costante tra Comune e Prefettura

COSENZA - Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto si è recato questa mattina in visita di cortesia dal Prefetto Gianfranco Tomao. Nel corso dell'incontro, a cui erano presenti anche il primo cittadino il vicario Emanuela Greco e il capo gabinetto Eufemia Tarsia, ha ribadito al Prefetto Tomao, la volontà di proseguire e rafforzare la collaborazione già avviata durante la sua prima sindacatura e che ha visto tanto il Comune quanto la Prefettura impegnati verso il perseguimento di obiettivi importanti per il bene della collettività. Al termine della visita, è stato espresso l'auspicio di dare sempre maggiore impulso alla sinergia istituzionale in atto e di alimentare un confronto costante atto a focalizzare questioni sulle quali Comune e Prefettura manterranno alto il livello di attenzione.