Il presidente della provincia di Cosenza, Mario Occhiuto, chiede al governatore Oliverio di predisporre lo sbocco dei fondi anche per la provincia di Cosenza

Cosenza - “Siamo felici che il presidente della Regione Mario Oliverio si sia impegnato per liquidare i fondi bloccati della legge regionale per le Province di Vibo Valentia e Crotone, ma ora speriamo faccia altrettanto per la Provincia di Cosenza”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Provincia di Cosenza, Mario Occhiuto. Occhiuto, riporta la nota, interviene “in seguito all’annuncio del Presidente della Regione Mario Oliverio di sbloccare fondi per un ammontare di un milione e 600 mila euro per la Provincia di Vibo Valentia e un milione e 60 mila euro per quella di Crotone, fondi bloccati e ancora non trasferiti a causa del Patto di stabilità”. “Il presidente Oliverio, che ha guidato la Provincia di Cosenza per molti anni – sostiene Occhiuto – conosce bene la situazione dell’ente e, in passato, aveva chiesto più volte il pagamento di 26 milioni di euro che la Provincia avanza dalla Regione. Ora che sta dall’altra parte, dunque, ci auguriamo che possa erogare quei fondi, indispensabili sia per garantire i servizi fondamentali dei quali l’Ente è responsabile, sia per il pagamento delle spettanze ai dipendenti. È necessario che i fondi vengano trasferiti al più presto per evitare ripercussioni su servizi essenziali, specie in questo periodo, come la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici, nonché per evitare difficoltà nel pagamento delle spettanze dei dipendenti”. “Non vorremmo – conclude Occhiuto – che il Governo, nel suo Piano di riordino e di tagli, consideri alcuni dei suoi dipendenti pubblici di ‘serie B’ e, in tal senso, condivido la mobilitazione dei sindacati contro l’emendamento del Governo che, oltre a causare 20 mila esuberi, non affronta il nodo del riordino istituzionale delle Province”.