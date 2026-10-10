«Mi pare che a Renzi non abbiano ancora dato il certificato di residenza del campo largo. Conte dice a Schlein che deve garantire per Renzi, mi pare sia un ospite del campo largo. È singolare che un ospite inviti altri nella casa dove è appunto è ospite». Lo ha dichiarato il vicesegretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine della Festa del Foglio, in corso a Firenze, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulla possibilità che Italia Viva possa recuperare qualche elettore scontento di Forza Italia. «Penso che il centrodestra sia il luogo dove i riformisti si possano unire, non certo nel campo largo - ha aggiunto -. Il campo largo li considera reietti, marginali. L'appello di Renzi credo non avrà risposte. Mi auguro che persone come Calenda possano rafforzare l'area liberale riformista del centrodestra».