Il deputato forzista e componente della I Commissione Affari Costituzionali esprime la sua gioia per la rielezione del Presidente uscente: «È la vittoria della serietà e della coerenza»

«La netta affermazione di Forza Italia e la riconferma del presidente Roberto Occhiuto rappresentano una vittoria della buona politica, quella fondata sul lavoro concreto, sulla responsabilità e sulla lealtà verso i cittadini calabresi».

Con queste parole Andrea Gentile, deputato di Forza Italia e componente della I Commissione Affari Costituzionali, commenta l’esito delle elezioni regionali in Calabria, che hanno sancito il successo del centrodestra guidato dal presidente Occhiuto e l’ottima performance del partito azzurro.

«È un risultato – prosegue Gentile – che conferma quanto i calabresi abbiano saputo riconoscere l’impegno serio, coerente e riformatore portato avanti in questi anni da Roberto Occhiuto, sostenuto da una squadra che ha saputo tradurre in fatti i valori di Forza Italia: moderazione, competenza e visione europea.

La nostra regione ha voltato le spalle alla demagogia e ha premiato chi ha governato con responsabilità, in sintonia con la linea del nostro segretario Antonio Tajani e con l’azione di governo nazionale guidata da Giorgia Meloni».

L’esponente forzista ha poi voluto rivolgere un pensiero di gratitudine agli elettori: «A tutti coloro che hanno creduto nel progetto di Forza Italia e nel centrodestra, va il mio più sincero ringraziamento. Questo successo è anche loro: frutto della fiducia costruita giorno dopo giorno sui territori, nelle istituzioni e nel dialogo costante con i cittadini».

Conclude Gentile: «Oggi la Calabria guarda al futuro con rinnovata speranza. Continueremo a lavorare per consolidare i risultati raggiunti, rafforzare i servizi essenziali, sostenere le imprese e creare nuove opportunità per i giovani. La vittoria di oggi è il segno di una Calabria che cresce, che crede nelle proprie potenzialità e che vuole essere protagonista del cambiamento nel solco della stabilità e della buona amministrazione».