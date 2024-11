Il governatore abbraccia l’idea di città nevralgica per la Calabria

Fare di Lamezia il quartier generale della Calabria, fare partire dalla città della Piana quel rinnovamento alla base del programma di governo regionale. Mario Oliverio abbraccia a pieno il programma del candidato a sindaco di Lamezia Tommaso Sonni e ha confermato il suo sostegno al concorrente unico del centrosinistra durante un incontro molto partecipato in cui è stato affiancato anche da tutta la dirigenza del Partito Democratico. Dal segretario regionale Ernesto Magorno, a quello provinciale Enzo Bruno fino al presidente del consiglio regionale Scalzo, tutti hanno rimarcato la loro piena e totale fiducia nel medico lametino, senza mostrare alcuna acredine per non essere riusciti come partito a superare le primarie di coalizione. Primarie molto sofferte, con colpi di scena e lotte intestine che hanno riempito per settimane le pagine dei quotidiani e affollato i notiziari.

Per il governatore bisogna ora pensare a scegliere bene, a non compiere passi falsi che possano riportare Lamezia agli anni bui degli scioglimenti. «Bisogna lavorare perché Lamezia non torni indietro, nel pantano nel quale è stata buttata qualche anno fa – ha avvertito - Lamezia non può perdere questa occasione, abbiamo una grandissima sfida. Gli altri si possono mascherare come vogliono, ma sono gli stessi che hanno messo in ginocchio la Calabria, Sonni – ha concluso Oliverio – è espressione di tante forze messe in campo, unite intorno alla sua personalità autorevole e di specchiata moralità e rigore».