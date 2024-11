Oliverio ha incontrato i sindacati per discutere della grave crisi occupazionale della Calabria. ‘L’incontro di oggi è l’inizio di un percorso per creare opportunità di lavoro'

Catanzaro - Mario Oliverio ha incontrato, a palazzo Alemanni, le forze sindacali per discutere della grave crisi occupazionale che sta interessando la Calabria in questi ultimi tempi. Numerose infatti le manifestazione di protesta promosse dai sindacati per far luce sulla situazione di precarietà di migliaia di lavoratori calabresi.

“Abbiamo una situazione grave - ha commentato il presidente della Regione - sullo stato della disoccupazione, l’incontro di oggi è l’inizio di un percorso per mettere a punto un piano del lavoro in direzione del quale utilizzare le risorse che l’Unione Europea destina alla Calabria, utilizzare le risorse programmate per il 2014/2020 e utilizzare tutti gli strumenti possibili per creare opportunità di lavoro”.

Per Oliverio “si tratta una valutazione con le organizzazioni sindacali sulla situazione calabrese e sulla situazione del lavoro. Avviamo un percorso che vedrà anche la costituzione di tavoli tecnici per formulare un piano del lavoro intorno al quale lavorare. La prima cosa su cui puntare – ha sottolineato - è utilizzare le risorse per creare opportunità di lavoro per i giovani. Credo che sia la questione centrale per la nostra regione, invertire la rotta per creare opportunità di lavoro, bloccare l’emorragia di ragazzi che abbandonano la nostra terra".