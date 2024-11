Il governatore Mario Oliverio ha firmato un decreto che slitta di due anni i termini di presentazione per nuovi interventi edilizi

Il governatore Mario Oliverio ha approvato, con proprio decreto una proposta di legge – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta – che riguarda le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 21/2010 sulle “Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”.

La proposta intende promuovere “la riqualificazione funzionale, prestazionale, energetica, architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l’ampliamento dei volumi esistenti, nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici, in coerenza con i principi e le finalità della legge n.19/2002, nonché con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione e di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico, accessibilità e sicurezza degli edifici”.

La proposta del governatore dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio regionale e prevede che le istanze per i nuovi interventi edilizi possano essere presentate entro il 31 dicembre 2016, e non entro la fine del 2014, come stabilito dalla norma precedente. Si tratta quindi di una proroga di due anni del termine prefissato.