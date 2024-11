Il candidato del centrosinistra alle regionali del 23 novembre esprime la sua soddisfazione per l'annuncio di ieri di Renzi, che porterà l'assemblea del Pd a Reggio Calabria il 13 dicembre

"Il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Pd dimostrano ancora una volta una grande attenzione verso la Calabria -ha dichiarato Oliverio - la decisione, del tutto inedita, di far svolgere a Reggio l'assemblea nazionale del partito che chiuderà il 2014 è un fatto politico di grande significato, che testimonia un altissimo livello di considerazione verso questa terra".



"Una Calabria - aggiunge -che attraverso il prossimo governo regionale di centrosinistra, avrà la possibilità di ripristinare una interlocuzione non solo istituzionale ma anche politica diretta e molto forte con il governo centrale. In questo contesto ha un grande valore la scelta di ripartire da Reggio, città in cui è sbocciata una nuova primavera con il giovane sindaco Giuseppe Falcomatà, figlio dell'indimenticato Italo, dopo lo sfacelo e le macerie lasciate da dieci anni di malgoverno della destra".