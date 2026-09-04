«In continuità con le attività già avviate e attraverso il ricorso alle risorse del Programma Pac 2007-2013, la Giunta regionale, presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, su proposta dell’assessore regionale con delega alla legalità e ai beni confiscati, ha finanziato interventi di manutenzione straordinaria su immobili confiscati e non, sedi di Caserme dei Carabinieri e strutture della Polizia di Stato, per un importo complessivo di 1.110.507,92 euro.

Con il rinnovo dell’Accordo istituzionale tra la Regione Calabria e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avvenuto nello scorso mese di aprile, presso il Viminale alla presenza del sottosegretario di stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, abbiamo confermato e rafforzato un percorso condiviso di valorizzazione dei beni confiscati avviato già nel 2023. Un’intesa che testimonia la comune volontà di trasformare questi patrimoni in strumenti concreti di legalità, sviluppo e presenza dello Stato sui territori».

È quanto dichiara l’assessore ai Beni confiscati della Regione Calabria, Antonio Montuoro, che informa inoltre come, «a conclusione dell’iter programmatorio, per la realizzazione degli interventi siano state sottoscritte dal Dipartimento competente le convenzioni attuative che ne definiscono tempi e modalità, in coerenza con il programma di finanziamento».

Gli interventi riguardano immobili ad uso governativo e, in particolare, le stazioni dei Carabinieri di Trebisacce (Cs), Lamezia Terme (Cz), Careri (Rc), Reggio Calabria, Serrata (Rc), Limbadi (Vv), Soriano Calabro (Vv) e Zungri (Vv), oltre al Commissariato di Catanzaro Lido e alla palestra Fiamme Oro della Polizia di Stato. In itinere, inoltre, la programmazione di ulteriori interventi.

«Su impulso del presidente Occhiuto, stiamo portando avanti una politica di forte sostegno ai presìdi di legalità. L’obiettivo è rafforzare la presenza dello Stato sul territorio attraverso investimenti in strutture strategiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini. Un impegno condiviso con le Forze di polizia che, attraverso questi presìdi, garantiscono quotidianamente il controllo del territorio e operano in contesti particolarmente complessi, caratterizzati da una maggiore pervasività della criminalità organizzata. Il rinnovo dell’Accordo istituzionale con l’Agenzia nazionale conferma la forte attenzione che la Regione Calabria riserva ai temi della legalità e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Questi interventi rappresentano un segnale concreto di vicinanza ai territori e alle Forze dell’ordine impegnate ogni giorno a garantire sicurezza ai cittadini».

Per l’assessore ai Beni Confiscati «Investire nella riqualificazione delle strutture che ospitano i presìdi dello Stato significa rafforzare la presenza delle istituzioni nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni criminali e contribuire alla costruzione di comunità più sicure e coese. Si tratta di un percorso che la Regione porta avanti con determinazione, nella consapevolezza che il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati costituiscono uno strumento fondamentale di contrasto alla criminalità organizzata e di promozione della cultura della legalità. Pertanto, la Regione Calabria intende proseguire con decisione lungo questa strada, programmando ulteriori investimenti e nuove risorse da destinare sia alla valorizzazione dei beni confiscati sia al rafforzamento dei presìdi di legalità presenti sul territorio. L’obiettivo è consolidare e ampliare le azioni già avviate, sostenendo concretamente le istituzioni impegnate nella tutela della sicurezza e nella promozione dello sviluppo delle comunità locali».

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le Forze dell’ordine per il prezioso lavoro svolto quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini e per il costante presidio del territorio. Un forte e doveroso apprezzamento va inoltre al Ministero dell’Interno, per l’attenzione riservata alla Calabria, e alla sottosegretaria Wanda Ferro, che segue con particolare impegno e sensibilità le tematiche della sicurezza e della legalità, contribuendo concretamente a rafforzare la collaborazione istituzionale e il sostegno ai territori.

Un plauso va, infine, al Dipartimento regionale competente che ha seguito l’intero iter amministrativo e programmatorio degli interventi e, in particolare, al segretario generale dott.ssa Eugenia Montilla e alla dirigente di settore ing. Antonella Sette per il lavoro svolto con professionalità, competenza e dedizione. Grazie all’impegno profuso – conclude l’assessore Montuoro – è stato possibile portare a compimento un’importante iniziativa che rafforza i presìdi di legalità e sicurezza sul territorio calabrese».