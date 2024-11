Il leader di Italia del Meridione, Orlandino Greco, conferma il proprio sostegno alla ricandidatura del presidente della Regione Calabria uscente Mario Oliverio, ancora in pista nonostante l'inchiesta giudiziaria che costringe il governatore all'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore. Nell'intervista realizzata da Salvatore Bruno anche la prospettiva di Idm per le elezioni amministrative di primavera, con focus in particolare sulle scelte già adottate per il voto a Rende: