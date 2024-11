Parla l'ex deputato: «La scelta di Vaglio Lise è soluzione condivisibile»

«Lo studio di fattibilità è un atto molto importante senza il quale è impensabile intercettare finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche. Né a Roma, né in Europa. Le risorse si canalizzano così. Non certo pubblicando un post su fb, allegando un rendering e contando i like». Lo afferma in una nota Giacomo Mancini.

«Condivisibile la scelta di Vaglio Lise per allocare la struttura»

«Consapevole di ciò, da assessore regionale proposi che fosse commissionato per avviare l’iter della realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. Purtroppo non se ne fece nulla. Ecco perché adesso che lo studio è stato realizzato – aggiunge Mancini - trovo doveroso dare il giusto merito all’onorevole Oliverio che ha mantenuto fede al suo impegno. Sull’ubicazione migliore per il nuovo ospedale ognuno ha una propria idea. Legittimamente. La cosa fondamentale è che si faccia a Cosenza. Lo studio individua come area più adatta quella di Vaglio Lise. E lo fa utilizzando parametri di economicità, funzionalità e fruibilità. A me pare una soluzione condivisibile».

«Gli attori istituzionali abbiano a cuore la salute dei calabresi»

«Se adesso la Regione rendesse pubblico lo studio si potrebbe coinvolgere in una discussione pubblica l’intera comunità. Ha fatto bene l’onorevole Oliverio a fissar la data del 31 dicembre di quest’anno come ultima per arrivare alla indicazione del sito. C’è da augurarsi che tutti gli attori – conclude l’ex parlamentare - ad iniziare da quelli istituzionali si facciano guidare da due sole traiettorie: la tutela della salute dei calabresi e lo sviluppo di Cosenza».