Sono state inaugurate in data odierna le nuove sale operatorie dell’Ospedale di Polistena. Un intervento che fa seguito ad altri che hanno interessato il nosocomio della Piana di Gioia Tauro. Una struttura fondamentale per il diritto alla cura dei Cittadini Pianigiani. A manifestare piena soddisfazione per la giornata odierna e a ribadire la centralità dell’Ospedale di Polistena è il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, che è più volte intervenuto di fronte alle problematiche che lo hanno riguardato. Da ultimo, va ricordata la vicenda della grave carenza di Dirigenti Medici di Anestesie e Rianimazione, poi, risolta con la proroga dell’attività dei medici presso le strutture sanitarie pubbliche oltre l’età pensionabile.

«Quella di oggi è un’altra giornata da ricordare. Poter consegnare un nuovo blocco operatorio ad una struttura, e quindi a Medici e Cittadini, è un grande orgoglio per chi opera in silenzio e con umiltà per risolvere i problemi che da anni affliggono la nostra sanità. Un intervento che fa seguito ad altri eseguiti con grande determinazione, proprio per le gravi condizioni in cui versava la struttura. E penso al rifacimento dei locali del Pronto Soccorso, all'ambulatorio di oncologia, al potenziamento del personale sanitario, ai nuovi macchinari all’avanguardia consegnati in tutti i reparti. Un’attività che siamo consapevoli non sia sufficiente, ma che serve per garantire agli operatori sanitari di poter operare in strutture più moderne e ai Cittadini di poter usufruire di strutture più accoglienti. Sappiamo che non tutte le difficoltà sono state superate, ma stiamo facendo tanto e con concretezza. Il mio plauso va proprio a chi opera tra mille difficoltà e non si abbatte mai, Medici, Infermieri, Oss e a tutto il personale sanitario in generale, ma anche ai Cittadini che con pazienza e compostezza fungono da pungolo a tutti.

Voglio essere ancora chiaro su una questione che mi sta a cuore. Sulla Sanità stiamo conducendo una corsa contro il tempo per la sua ricostruzione. Non esistono strutture più o meno importanti. I Cittadini hanno bisogno di Ospedali all’avanguardia che garantiscano il diritto alla cura. Tutti gli Ospedali oggi presenti sul territorio sono importanti in questo processo di rifondazione che abbiamo avviato. Così come per gli altri, nessuno metterà mai in discussione l'esistenza e la centralità dell’Ospedale di Polistena, neanche dopo la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana ed il Presidente Roberto Occhiuto lo ha messo nero su bianco su un apposito Dca. Evidentemente l'Ospedale di Polistena era, è e sarà un presidio fondamentale per l'intero territorio. Questo che sia chiaro. L’offerta sanitaria deve essere completa ed estesa su tutto il territorio a garanzia dei diritti dei Cittadini. Tutti insieme, per un unico obiettivo, il diritto alla sanità», così conclude il Consigliere Regionale Mattiani.