L'europarlamentare spiega di non aver partecipato alla votazione al Parlamento europeo di Strasburgo e precisa che avrebbe respinto il provvedimento, sostenendo che le risorse pubbliche debbano essere destinate a sanità, scuola e politiche sociali

«Per seri motivi familiari non ho potuto partecipare alla votazione di ieri al Parlamento europeo di Strasburgo sul pacchetto di sostegno all'Ucraina, che prevede anche finanziamenti destinati al rafforzamento delle capacità militari del Paese. Desidero tuttavia esprimere con chiarezza la mia posizione: se fossi stato presente, avrei votato contro».

Così, in una nota stampa, l'Europarlamentare Mimmo Lucano.

«Ritengo che le risorse pubbliche debbano essere destinate alla sanità, alla scuola, alle politiche sociali e agli interventi per ridurre le disuguaglianze, non all'industria degli armamenti e all'escalation della guerra. Per questo motivo, desidero precisare che il voto espresso dal Parlamento europeo su questo provvedimento non rispecchia la mia posizione politica e non mi rappresenta».