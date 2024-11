'Siamo soddisfatti di questo primo traguardo raggiunto con i cittadini di Trebisacce che ci fa intravedere la luce sulla riapertura di questo importante presidio ospedaliero'

Il richiamo del Consiglio dei Ministri trasmesso alla Direzione Generale per la programmazione sanitaria del Ministero della Salute ed al Commissario ad acta Massimo Scura riguarda l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n° 2151/15 e riprende due dei punti che avevo esposto in aula al Ministro Lorenzin e cioè il non rispetto dei Lea in quanto il PPI, attualmente in servizio, non puo’ garantire la tempestività dei ricoveri ai fini del trattamento delle emergenze sanitarie, e secondo, la Calabria non puo’ dipendere da scelte di programmazione in capo alla Regione Basilicata.

Siamo soddisfatti di questo primo traguardo raggiunto con i cittadini di Trebisacce che ci fa intravedere la luce sulla riapertura di questo importante presidio ospedaliero ed attendiamo la risposta del Ministro della salute alla nostra interrogazione sulla mancata trasparenza in merito ai criteri di assegnazione dei budget ai privati che avverrà nei prossimi giorni'.