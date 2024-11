Dopo la festa è già tempo di tornare alla normalità. Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, rieletto domenica scorsa al primo turno, è già al lavoro per dare alla città una nuova giunta. L’esecutivo sarà chiamato sin da subito a proseguire quanto messo in cantiere nei mesi scorsi e rilanciare il progetto politico sul quale i palmesi hanno deciso, a larga maggioranza, di continuare a dare fiducia al giovane amministratore.

Secondo quanto appreso, per domani (giovedì 16 giugno) il sindaco Ranuccio ha convocato la prima riunione di maggioranza e da lì dovrebbero iniziare una serie di consultazioni per poi decidere i nomi del nuovo esecutivo, che vedrà la luce già a metà della prossima settimana.

Dal vertice, inoltre, potrebbe uscire anche il nome che la maggioranza sosterrà in aula per l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale, che prenderà il posto dopo 5 anni di Salvatore Celi.

Il sindaco Ranuccio ha dichiarato che «ancora non ci sono nomi né indicazioni da parte dei gruppi. In campagna elettorale l’ho detto e con i miei sono stato chiarissimo: niente manuale Cencelli, non è detto che chi ha preso tanti voti entrerà in giunta. Domani inizieremo a confrontarci e poi deciderò sui nomi. Una cosa, però posso dirla: nel nuovo esecutivo ci saranno solo assessori di alto profilo e con competenze».