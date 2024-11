L'ex sindaco spiega: «Sento la necessità di ringraziare il coordinatore provinciale di Cosenza di FI Luigi De Rose per le parole di apprezzamento»

«Sento la necessità di ringraziare il coordinatore provinciale di Cosenza di FI Luigi De Rose per le parole di apprezzamento espresse nei miei confronti a mezzo del comunicato pubblicato dalla vostra testata in data 6 febbraio che sono per me motivo di soddisfazione e di orgoglio oltre che il riconoscimento del lavoro svolto sul territorio da me e dal coordinamento cittadino con Stefano Mannarino». Queste le parole di Basilio Ferrari, ex sindaco di Paola.

«E’ pleonastico aggiungere che così come avvenuto nell’ultimo ventennio continuerò a contribuire all’affermazione dei valori espressi dal mio partito ed in particolare da Silvio Berlusconi sostenendo attivamente i nostri candidati Fulvia Caligiuri ed Andra Gentile con il quale abbiamo instaurato fin dai primi giorni un rapporto di fitta collaborazione. Avendo avuto modo già da tempo in passato di conoscere le doti umane e professionali di Andrea Gentile infatti sono certo che dopo l’ingresso in Parlamento saprà spendersi per lo sviluppo sociale, economico e culturale e per il futuro dei nostri giovani».