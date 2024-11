Pasquale Filella nuovo assessore al Comune di Paola. Il sindaco Giovanni Politano lo ha scelto come titolare di Bilancio e Programmazione finanziaria e Personale, con deleghe anche ai Fondi europei e Pnrr, Commercio e attività produttive.

La nomina avviene in un momento finanziario decisamente delicato per il Comune, soprattutto alla luce della notevole esposizione debitoria in cui versa.

Filella, laureato in Economia all'università di Pavia, dopo aver perfezionato gli studi a Bruxelles ha ricoperto vari incarichi professionali di spessore, tra i quali quello di direttore amministrativo dell'Aterp Calabria e direttore generale del Consorzio di sviluppo della Provincia di Cosenza, nonché dirigente del Consorzio attività produttive della Regione Calabria.

Negli anni è stato, inoltre, consulente parlamentare al Senato della Repubblica, all'Istituto bancario Mediocredito centrale di Roma e all'Unione delle Camere di commercio della Calabria oltre per altri enti pubblici.

«Il sindaco – si legge in una nota – apre dunque a nuove professionalità esterne, rafforzando l'azione amministrativa attraverso figure tecniche e qualificate che porteranno maggiore esperienza all'azione di governo, dandole anche nuova spinta propulsiva».