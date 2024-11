Mentre Franz Caruso festeggiava la sua elezione a sindaco di Cosenza, grazie a un’alleanza tra Psi e Pd, a Paola i due partiti hanno sancito il divorzio, con le dimissioni del presidente del Consiglio comunale, Barbara Sciammarella e dell’assessore alle Politiche sociali, Ernesto Trotta (entrambi del Pd), per motivi politici. Entrambi sono vicini all’ex consigliere regionale Graziano Di Natale, rimasto fuori dalla nuova composizione, essendo stato il primo dei “non eletti” nella lista del Partito democratico.

Secondo i ben informati, l'idillio si è rotto nel momento in cui Di Natale avrebbe accusato l'attuale primo cittadino della città di San Francesco, Roberto Perrotta (Psi), di non averlo sostenuto adeguatamente alle ultime elezioni regionali. Inoltre, sarebbero in predicato lasciare la giunta anche altri assessori. La maggioranza dunque rischia di implodere a sette mesi dalla scadenza naturale del mandato. La minoranza di centrodestra andrà in soccorso del sindaco Perrotta o metterà la firma sullo scioglimento anticipato del consiglio comunale? Staremo a vedere.