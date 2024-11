"Ho rispetto di tutti coloro che hanno rispetto della mia persona e Mi rivolgo a coloro che conoscono la mia storia personale e famigliare

"Ho rispetto di tutti coloro che hanno rispetto della mia persona e Mi rivolgo a coloro che conoscono la mia storia personale e famigliare. La scelta di andare in piena autonomia, è nata dalla circostanza che, chi parla non ha trovato condizioni ideali per un dialogo con il centro sinistra, al quale sento di appartenere, - ha proseguito Pasqua- chiarisco inoltre che, la mia discesa in campo, e' nata prima delle elezioni regionali, quando mi ero riproposto di candidarmi in questa città. Per cui, tutto il mondo era a conoscenza del mio proposito di volermi candidare a Sindaco di Vibo. Pertanto non sono contro nessuno ma a favore del mio progetto politico e, invito gli interlocutori, a non cominciare a creare sterili polemiche che, non portano nessun beneficio alla comunità ne' alla politica. Ognuno vada per la sua strada serenamente, chi troverà consenso andrà ad amministrare questa città, il popolo sovrano e' l'unico ad avere titolo a decidere chi amministrerà , su ciò, mi misurerò. Concludo, dicendo che, alla mia autonomia e indipendenza, nessuno potrà alzare barricate perché saranno tutte demolite.