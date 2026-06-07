Secondo i dati elaborati dall'Ufficio centrale elettorale, presieduto dal presidente del Tribunale Giuseppe Campagna, il candidato de «La Strada» otterrebbe infatti un seggio grazie a un margine estremamente ridotto: appena sette voti. Un risultato maturato nell'ambito del riparto dei seggi successivo alla proclamazione del sindaco Francesco Cannizzaro.

I dati affissi a Palazzo San Giorgio confermano i voti definitivi attribuiti ai candidati sindaco e alle liste, oltre alla distribuzione dei 32 seggi del nuovo Consiglio comunale. In base a tale riparto, il seggio andrebbe all'area rappresentata da Pazzano, a discapito di Alternativa Popolare.

Nessuna dichiarazione ufficiale è stata finora diffusa dal leader de «La Strada». Nelle scorse ore, tuttavia, Pazzano ha pubblicato sui social un breve messaggio che molti hanno interpretato come un riferimento alla notizia del seggio: «Mentre vai a ciliegie succede che una buona notizia tiri l'altra. Grazie per i tanti messaggi!».

Parallelamente, da ambienti vicini ad Alternativa Popolare emergerebbe la volontà di valutare un eventuale ricorso, alla luce dell'esiguo scarto che ha determinato l'assegnazione del seggio.

L'Ufficio centrale sta intanto proseguendo l'attività di verifica delle preferenze dei candidati consiglieri. Come riportato negli atti ufficiali, durante i controlli sono emerse alcune difformità tra verbali di sezione, prospetti riepilogativi e tabelle di scrutinio, circostanza che ha reso necessario un ulteriore lavoro di riscontro documentale.

Per il momento, dunque, il quadro ufficiale esposto all'Ufficio elettorale di Palazzo San Giorgio assegna un seggio a Pazzano. Resta però da capire se eventuali ricorsi o ulteriori verifiche potranno incidere su un risultato che, numeri alla mano, si gioca su appena sette voti.