Cambia l'orario della votazione nel circolo, penalizzata Angela Donato

Non si placano le schermaglie in seno al Partito Democratico tra le due contrapposte correnti candidate alla segreteria provinciale di Cosenza. La riconferma dell’uscente Luigi Guglielmelli appare scontata, ma il movimento Aria Nuova, che ha candidato la consigliera comunale di Laino Castello Angela Donato, denuncia comportamenti ostruzionistici in alcuni circoli territoriali in cui si stanno celebrando i congressi.





Invertito l'orario di votazione al Circolo di Cosenza 1

«Come da calendario ufficiale – è scrito in una nota - le votazioni del Circolo di Cosenza 1 si sarebbero dovute tenere domenica 22 ottobre nel Centro AUSER alle 15,30.

Appare del tutto strano che i nostri rappresentanti si siano recati lì e non abbiano trovato nessuno. L’amara scoperta è stata quella che il congresso è stato svolto di mattina. Nessun avviso è stato inoltrato alla candidata Angela Donato o ai suoi rappresentanti in seno alla commissione provinciale per il congresso. Appare poi del tutto particolare che proprio in questo circolo abbiano votato tutti gli iscritti e guarda caso tutti per il candidato Guglielmelli. Siamo certi – aggiungono gli esponenti del movimento Aria Nuova - che si tratta solo di una casualità però non possiamo fare a meno di sollevare il problema e quello della mancata comunicazione di cambio di orario».

«Con i nostri rappresentanti nessuna percentuale bulgara»

«Riteniamo pure casuale che la presenza dei nostri rappresentati di lista ha comportato quale conseguenza che nel circolo di Cosenza 3,con 340 iscritti, abbiano votato solo 60 persone. Non riteniamo giusto tutto ciò e per questo, anche per questo caso, inoltreremo ricorso per fare votare nuovamente al Circolo di Cosenza 1, questa volta avendo l’ufficialità dell’orario».