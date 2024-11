Anche nella città pitagorica un candidato unico per la segreteria cittadina del Pd. Mario Galea, già presidente dell’assemblea cittadina del Pd di Crotone, fa un passo indietro e rinuncia a candidarsi alla segreteria del circolo crotonese: «Ci ho pensato un po', e oggi sono più che mai convinto della mia decisione. Tolgo il disturbo». Anche per questa carica – dopo i casi di Vibo Valentia e Catanzaro - ci sarà un candidato unico, nella persona di Annagiulia Caiazza, analogamente a quanto è accaduto per la segreteria provinciale del partito con il ritiro della candidatura di Sergio Contarino. In corsa, pertanto, è rimasto solo Leo Barberio.

L’amarezza di Mario Galea

«Non parteciperò al congresso cittadino del Pd» ha annunciato quindi Galea in aperta polemica. Il dibattito precongressuale è iniziato questo pomeriggio, mentre per l'intera giornata di domani si svolgeranno le operazioni di voto che proseguiranno fino alle ore 20 per l'elezione dei due segretari. «Resterò un militante iscritto al partito - prosegue Galea - come sempre. Lo so bene, i Congressi si celebrano con i numeri, e quando la forza prevale sulla ragione l’ultimo atto che resta, per senso di responsabilità, è quello di arrendersi, di farsi da parte, di lasciare spazio a chi vince anche grazie ad un modo di fare politica, evidentemente più "redditizio" di come invece la intendo io. Avete vinto, e allora congratulazioni».

Dopo l'ironia Galea fa trasparire l'amarezza: «Purtroppo, nel nostro Partito si continua a privilegiare la solita, malinconica e miope mediazione fra gruppi dirigenti, per riempire caselle con cognomi, e non si libera invece l'azione politica, quella vera, che non esiste quasi più. Detto ciò, auguro a Leo Barberio e Annagiulia Caiazza un buon lavoro. Ne hanno bisogno».