«Non ne conoscevo il contenuto» dichiara in una nota, e comunque non l’avrebbe mai sottoscritto anche «per la credibilità di taluni firmatari, i quali, entrano ed escono dal partito come dalla porta di un albergo»

Damiano “Nuccio” Milone non ha mai firmato il documento con il quale un gruppo di dirigenti del Pd crotonese ha criticato duramente l’operato del commissario provinciale del partito, Franco Iacucci. A sostenerlo è lo stesso esponente politico, ex sindaco di Isola di Capo Rizzuto, che compare tra i firmatari della nota diffusa qualche giorno fa.

Intanto, «non ne conoscevo il contenuto» scrive Milone, e comunque non l’avrebbe mai sottoscritto anche «per la credibilità di taluni firmatari, i quali, entrano ed escono dal partito come dalla porta di un albergo» e perché «perché fa ammenda sulle responsabilità individuali di una parte dei firmatari». Milone ricorda anche che «tanti nella precedente consultazione regionale, hanno votato liste diverse da quelle del partito e oggi non possono avere alcuna credibilità».

La nota si conclude con una richiesta ben precisa: «Si vada ai congressi per restituire militanza e appartenenza, in un partito dove la grande assente è la politica».