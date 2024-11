«La commissione nazionale per il congresso ha commesso un grave errore diffondendo dati relativi al voto nei circoli e all'affluenza assolutamente contestati e condizionati da centinaia di ricorsi. In Calabria si sono verificati episodi a dir poco vergognosi, che abbiamo denunciato agli organi del partito a tutti i livelli e non intendiamo fermarci di un millimetro». Lo riferisce in un comunicato stampa Alessia Bausone, coordinatrice della mozione #aporteaperte di Francesco Boccia in Calabria.



La rappresentante della mozione ha poi aggiunto: «Ci aspettiamo una risposta sui ricorsi documentati e rigorosi prima di diffondere dati che riteniamo irreali e fantasiosi. I nostri sono voti in carne e ossa gli altri devono dimostrare di esserlo. Non consentiremo ad apparati che hanno già rovinato il partito – prosegue - di calpestare il diritto di migliaia di persone che credono ancora nel pd, in un Pd diverso a fatto da persone perbene».

