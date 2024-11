Tre donne e due uomini per affiancare il segretario Magorno

Cinque componenti, tre donne. Il segretario del Pd Ernesto Magorno ha nominato la segreteria regionale del partito. Lo affiancheranno: Anna Maria Cardamone, Maria Pirrone, Giulia Veltri, Carmelo Basile e Gianluigi Greco. «Ho inteso rispettare – ha dichiarato il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno – il mandato assegnatomi dall'assemblea del partito che si è svolta nei giorni scorsi a Camigliatello Silano mettendo in campo una segreteria snella e fuori dagli schemi tradizionali e valorizzando le competenze e le espressioni territoriali».

«Mi preme poi rimarcare – ha aggiunto Magorno – come la nuova segreteria regionale non indossi magliette correntizie, in linea con quanto avevo annunciato nella mia relazione all'assemblea del partito». Ricco il curriculum dei componenti della nuova segreteria del Partito democratico calabrese: Anna Maria Cardamone è il sindaco di Decollatura, Maria Pirrone è la presidente nazionale dei giovani agricoltori della Cia, Giulia Veltri è una nota giornalista e scrittrice attenta ai temi sociali, Carmelo Basile è un imprenditore nel settore agro-energetico conosciuto a livello internazionale, infine Gianluigi Greco è docente presso l'Università della Calabria dove ricopre anche il ruolo di coordinatore della Ricerca del Presidio della Qualità.

Insediamento e presentazione agli organi di informazione della nuova segreteria saranno i passaggi successivi, da effettuare nei prossimi giorni. Agli inizi della prossima settimana inoltre sarà definito anche il quadro dei Dipartimenti e delle Consulte del Pd. Attualmente sono operative la Consulta della Sanità, guidata dal professore Franco Rizzuti, e la Consulta della Legalità, guidata dal senatore Cesare Marini: a loro adesso si aggiunge il deputato Sebastiano Barbanti, incaricato di seguire il Dipartimento Politiche del Credito.