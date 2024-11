C'è un punto che il Responsabile Mezzogiorno della segreteria nazionale del Pd Nicola Oddati, ospite dell'assemblea dei circoli del partito della provincia di Cosenza in corso di svolgimento in un albergo di Rende, tiene subito a chiarire: «In questa fase ancora non abbiamo scelto alcun candidato per la presidenza della Regione, da nessuna parte d'Italia e neppure in Calabria. Questo lo sa bene anche Mario Oliverio. Il tema che più ci sta a cuore è l'unità del partito. E il candidato dovrà unire e non dividere, anche per costruire un'alleanza il più possibile allargata e condivisa». Oddati dunque, spegne l'entusiasmo del governatore uscente e della corrente a lui riferita in seno ai Democrat, che spingono per un Oliverio bis. Circostanza che il dirigente nazionale non esclude ma neppure può confermare. Ecco l'intervista