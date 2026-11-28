A sei giorni dal ritrovamento senza vita di Gianni De Gennaro, il dibattito sulla figura dell'ex capo della Polizia e sulle vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto approda a Perfidia, il talk di approfondimento condotto da Antonella Grippo su LaC Tv. «La voce del silenzio» , titolo scelto per la puntata, racchiude il senso di un confronto nel quale la cronaca incontra quarant'anni di storia repubblicana, le ragioni del garantismo, il rapporto tra magistratura e politica, ma anche la responsabilità di un sistema dell'informazione chiamato a interrogarsi sui propri linguaggi. «Non spetta a noi impartire lezioni di morale, non spetta a noi soprattutto sentenziare», ha precisato in apertura Antonella Grippo, indicando nel rispetto della persona scomparsa il confine entro il quale sviluppare la discussione, senza sottrarre alla riflessione pubblica gli interrogativi di natura storica e istituzionale.

A ricostruire gli elementi essenziali della vicenda, sulla cui tragica conclusione sono in corso accertamenti della Procura di Grosseto, la scheda filmata di Francesco La Luna, giornalista di LaC News24. De Gennaro aveva attraversato alcune delle stagioni più complesse della storia italiana: dalla collaborazione con Giovanni Falcone alla direzione della Dia, dalla guida della Polizia di Stato a quella del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, sino all'incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi nel governo Monti e alla presidenza di Finmeccanica, successivamente divenuta Leonardo. Una successione di incarichi conferiti nel corso di governi di diversa espressione politica, sulla quale si è soffermata Matilde Siracusano, esponente di Forza Italia e sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento. «Non era un uomo di parte. Ha fatto parte di tutti i governi, era un uomo di Stato», ha osservato Siracusano, richiamando la necessità di preservare le garanzie individuali e di evitare contrapposizioni pregiudiziali: «È giusto che non vi siano tifoserie».

Il diritto alla verità e le ragioni della difesa

Il confronto tra Giandomenico Caiazza, avvocato penalista e già presidente dell'Unione delle Camere penali italiane, e Antonio Ingroia, avvocato ed ex procuratore aggiunto della Repubblica a Palermo, ha restituito la complessità di una questione che investe direttamente la cultura giuridica del Paese: l'effettività del diritto di difesa nei procedimenti riguardanti fatti risalenti a diversi decenni prima. La distanza temporale dagli avvenimenti, ha spiegato Caiazza, pone problemi non soltanto a chi è chiamato a difendersi, ma agli stessi inquirenti, alle prese con la reperibilità delle fonti documentali e testimoniali. «Io vi chiedo di immedesimarvi nella persona che è chiamata a ricostruire, motivare, giustificare con testimoni, documenti e ricordi una propria condotta o proprie condotte di 40, 50 anni fa», ha osservato il penalista, sollecitando una riflessione sul rigore probatorio necessario quando l'accertamento giudiziario investe vicende così lontane nel tempo.

Una considerazione condivisa, nei suoi presupposti garantisti, da Ingroia, che ha tuttavia richiamato le ragioni di quanti attendono ancora risposte sulle stragi. «Abbiamo anche l'esigenza dei familiari delle vittime, oltre che di tutti i cittadini, che la verità venga scoperta prima o poi», ha sottolineato l'ex magistrato, ricordando anche la propria collaborazione professionale con De Gennaro negli anni Novanta. Due esigenze che trovano nella Costituzione il loro riferimento comune: il diritto inviolabile alla difesa e il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva non costituiscono un ostacolo all'esercizio della funzione giudiziaria, ma ne rappresentano garanzie fondamentali.

A sviluppare il ragionamento sul versante della conoscenza storica è stato Consolato Minniti, giornalista di LaC News24, introducendo la questione dell’accessibilità degli archivi e della riservatezza della documentazione istituzionale. «Dopo un certo periodo di tempo forse tutti i cittadini hanno anche il diritto che certi archivi vengano aperti», ha osservato Minniti, chiamando in causa le responsabilità della politica e il rapporto tra sicurezza nazionale e diritto alla conoscenza. Al superamento delle contrapposizioni ha richiamato anche Luca Palamara, ex magistrato, già presidente dell’Associazione nazionale magistrati e componente del Consiglio superiore della magistratura: «Dobbiamo essere tutti uniti nella ricerca della verità», ha affermato, auspicando un impegno condiviso da politica, istituzioni e magistratura.

Magistratura, politica e informazione: le responsabilità di ciascuno

Sul diverso piano delle competenze istituzionali si è sviluppata la riflessione di Enza Bruno Bossio, esponente del Partito democratico, già deputata e componente della Commissione parlamentare antimafia, che ha espresso una posizione critica sulla funzione delle commissioni d’inchiesta. «Le commissioni d’inchiesta nella migliore delle ipotesi sono inutili», ha sostenuto, richiamando la propria esperienza parlamentare e argomentando la necessità di una più rigorosa distinzione tra le funzioni dei diversi poteri dello Stato. L’avvocata Francesca Straticò ha invece posto l’accento sulla contestualizzazione storica degli avvenimenti, ricordando la complessità della stagione investigativa che ha accompagnato il contrasto a Cosa Nostra. «Un fenomeno come quello del periodo stragista italiano è difficilmente ascrivibile a una sola causa», ha osservato, richiamando la molteplicità dei fattori che caratterizzarono quella stagione.

Un invito alla prudenza è arrivato da Claudio Signorile, storico esponente del Partito socialista italiano e già ministro dei Trasporti, che ha richiamato la necessità di attendere gli sviluppi degli accertamenti giudiziari: «Noi dobbiamo aspettare, veramente aspettare i risultati della magistratura». Lo scrittore e giornalista Fulvio Abbate ha invece affrontato il paradosso di una comunicazione nella quale la crescente disponibilità di notizie non necessariamente corrisponde a una maggiore comprensione degli avvenimenti, paventando il rischio che «queste informazioni serviranno ad oscurare lo schermo della storia».

Particolarmente articolato il contributo di Salvatore Borsellino, ingegnere informatico, fondatore del movimento delle Agende Rosse e fratello del magistrato Paolo Borsellino. Nel ripercorrere la complessità della figura di De Gennaro e nel soffermarsi sulla lettera resa pubblica nelle ultime ore, Borsellino ha espresso le proprie perplessità: «L’ho potut a leggere e sinceramente sono più confuso di prima», ha dichiarato. Una testimonianza che ha riportato il confronto sulle questioni ancora aperte di una stagione della storia italiana che continua, a distanza di decenni, a interrogare la coscienza civile del Paese.

Nelle battute conclusive Antonella Grippo ha ricondotto la discussione alle responsabilità della categoria giornalistica. «Dovremmo fare autocritica», ha osservato la conduttrice, interrogandosi sulle modalità attraverso le quali l’informazione rappresenta le vicende delle persone sottoposte a indagini. Una riflessione che investe il significato stesso del diritto di cronaca, la presunzione di innocenza e il rispetto della dignità individuale.

A ricondurre le diverse sensibilità emerse nel corso della serata alle ragioni del garantismo e della ricerca della verità, l'editoriale del generale Giuseppe Graziano, già consigliere regionale della Calabria. «Nessuno può trasformare un'indagine in una condanna», ha affermato, richiamando al contempo la necessità di non interrompere la ricerca della verità sulle pagine ancora controverse della storia repubblicana.

«Il silenzio può coprire tante cose, ma non può seppellire la verità», ha concluso Graziano.