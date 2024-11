Habemus governum. Settimana intensa in Parlamento per il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, dopo l’insediamento dell’esecutivo e l’enunciazione delle linee programmatiche di mandato che hanno ricevuto il via libera alla Camera e al Senato. Ma Perfidia, con una puntata dal titolo “I maschi”, come al solito, punta i riflettori sulle polemiche delle ultime ore: dalla querelle sulle declinazioni al femminile delle cariche pubbliche al protagonismo “similvirile” di Matteo Salvini.

Ma al centro dell’attenzione del programma di Antonella Grippo, anche la nascita di Coordinamento 2050, la rete di sinistra per il polo progressista con Giuseppe Conte.

La giornalista di Sapri ne discuterà con Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi Sinistra), l’europarlamentare pentastellata Laura Ferrara, il filosofo Massimo Cacciari, il commissario regionale della Lega Francesco Saccomanno, e Antonio Lo Schiavo (Liberamente progressisti).

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la nuova stagione di Perfidia, questa sera, venerdì 28 ottobre, a partire dalle 21:00 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.