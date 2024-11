Interrogazione del consigliere regionale Francesco Pitaro in merito al ritiro dei finanziamenti per l'aeroporto: «La presidente quali interventi e quali atti intende adottare?»

«Preso atto della risposta del Commissario europeo per la coesione e le riforme Elisa Ferreira ad una interrogazione dell’europarlamentare Laura Ferrara, secondo cui il progetto di nuova aerostazione per l’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme sarebbe stato escluso dal programma di investimenti europei per i ritardi sull’avvio dei lavori» e che «la Calabria dovrà fare a meno di un’infrastruttura moderna e tecnologica, da estendersi su 24 mila metri quadrati, capace di contenere oltre un milione di passeggeri in più rispetto a quelli attualmente in transito che sarebbero intorno a 2,5 milioni l’anno», il consigliere regionale Francesco Pitaro (Gruppo misto) ha rivolto un’interrogazione alla Presidente della Regione Calabria.



Pitaro chiede alla Santelli:

«se ha contezza di quanto evidenziato dagli organi di stampa, in merito al fatto che il progetto relativo alla realizzazione della nuova aerostazione di Lamezia Terme è stato escluso dal programma di investimenti europeo;





quali interventi intende porre in essere, con riferimento alla Sacal di cui la Regione è detentrice di importanti quote azionarie, al fine di comprendere le ragioni dei ritardi a cui è imputata l’esclusione del progetto e le eventuali responsabilità;





quali atti e interventi politici e amministrativi intende adottare al fine di permettere all’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme, in cui vi è un importante flusso di passeggeri, e che è centrale e fondamentale per gli spostamenti da e per la Calabria oltre che strategico per qualsivoglia progettualità di sviluppo reale, di realizzare la nuova aerostazione moderna e tecnologica che tutto il territorio e i calabresi attendono da anni».



LEGGI ANCHE:

Troppi ritardi, il progetto dell’aerostazione di Lamezia escluso dai finanziamenti Ue

Tredici anni di ritardi e chiacchiere: così Lamezia ha perso il nuovo terminal da 51 milioni