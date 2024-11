Il sindaco Voce e l'assessore Bossi si “autoconfermano” in controtendenza rispetto all’andamento nazionale in tema di Pnrr. Questa mattina nel corso della conferenza stampa tenuta alla Casa della Cultura sono stati presentati due progetti Pnrr – Sport ed Inclusione. Il sindaco ha voluto evidenziare la scelta a suo dire vincente di assegnare una delega specifica sul Pnrr proprio all’assessore Bossi, parlando poi di un team di professionisti, coordinato dalla dirigente Caroli, che poi però viene specificato che trattasi di due persone e mezzo per via dell’impiego dell’Ingegnere Caiazza che comunque si deve occupare anche di Urbanistica. Ciò però non ha fatto mancare lo sciorinamento di cospicui finanziamenti con numeri specifici (quelli ufficialmente consegnati alla stampa parlano di 37 proposte per 68.637.824,53 ammesse a finanziamento per 50.675.161,20 euro, e firmate convenzioni per 24 progetti per un importo di 29.557.000 euro).

Nel corso della conferenza stampa, alla quale hanno partecipato il dirigente Caroli, appunto il team comunale del Pnrr e la delegata Coni Francesca Pellegrino, sono arrivate anche alcune risposte rispetto, ad esempio per il flop crotonese riguardo gli interventi per l’adeguamento antisismico e il risparmio energetico degli istituti scolastici. «Potevamo presentare un solo progetto sulla scuola Codignola ma abbiamo preferito desistere perché non avremmo potuto gestire il trasferimento delle lezioni durante i lavori» ha specificato l’assessore Luca Bossi dicendosi comunque ottimista rispetto ai bandi, sempre ricolti alla scuola, che scadranno a maggio e giugno.

E la presenza della delegata Coni è giustificata comunque dall’illustrazione specifica riguardo l’aggiudicazione dei lavori di due misure che riguardano il segmento Sport ed inclusione: il campo di Tufolo e la Cittadella Indor, per un totale di 2,5 milioni di euro. L’assessore Bossi ha dunque evidenziato il percorso che ha portato all’aggiudicazione partito con la pubblicazione del bando da parte del Governo (22 marzo 2022), all’ammissione al finanziamento dei due progetti (11 agosto 2022) alla firma delle convenzioni (3 ottobre 2022), all’affidamento delle progettazioni (20 dicembre 2022) fino ad arrivare all’aggiudicazione dei lavori avvenuta il 30 marzo che in pratica da il via ai cantieri per la realizzazione.

Si è anche andati nello specifico, chiarendo che per il Campo di Tufolo è prevista la rigenerazione del campo di calcio a 11, la realizzazione di un impianto polivalente outdoor per basket e pallavolo, il rifacimento degli spogliatoi e l’illuminazione del campo, dove sono previsti inoltre l’impianto termico ad alta efficienza, l’impianto fotovoltaico e videosorveglianza, due tribune modulari e un’area parcheggio. Mentre per quella che si vuole definire come la cittadella indoor per le discipline della ginnastica e fijlkam, l’assessore è convinto che stia per nascere «una struttura con criteri non solo di sostegno alle attività sportive ma anche di efficientamento energetico per garantire anche una gestione sostenibile, e che darà la possibilità ai campioni locali di avere una struttura idonea alla loro pratica agonistica».

E’ poi arrivata la specifica di poter stare “tranquilli” sul progetto della vecchia piscina Coni, oggetto dell’unico finanziamento crotonese ottenuto in sede di Cis (Contratti Istituzionali di Sviluppo) che invece vede un inghippo da superare con la procedura demaniale visto che la vecchia struttura insiste su terreno non comunale. E si è dunque velocemente passati ai ringraziamenti della struttura «per il lavoro svolto sia dalla dirigente Caroli che dagli ingegneri Blandino, Caiazza e Drago, oltre al dottor Zampaglione (anche lui presente ndr) responsabile della stazione appaltante che hanno assicurato che si potessero raggiungere gli obiettivi, coadiuvati da un gioco di squadra intersettoriale dell’Ente» ha così concluso l’assessore Bossi con delega al Pnrr.