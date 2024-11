Si parlerà nuovamente di Sanità e politica nella prossima puntata di Pubblica Piazza, il talk di LaC Tv, in onda ogni lunedì alle 22:30 e condotto da Pasquale Motta, direttore di lacnews24.it. Nella puntata di lunedì 2 dicembre, un parterre di eccezione. Franco Pacenza, delegato del Presidente Oliverio sulla Sanità, Claudio Parente, consigliere regionale di Forza Italia, Felice Lentidoro, presidente del Tribunale dei diritti del malato e poi un grande ritorno, quello dell’avvocato Paolo Mascaro, rieletto sindaco di Lamezia Terme. Parleremo del centro di neuro genetica a rischio chiusura. E ancora parleremo di Natale Alvaro, un ragazzo malato che ha bisogno di un apparecchio, Fisiotek, proveremo a lanciare una petizione in suo favore. Vi aspettiamo lunedì 2 dicembre 2019 alle 22:30 sul canale 19 di LaC TV. Per chi volesse seguire da fuori regione può collegarsi al sito lactv.it oppure lacnews24.it.