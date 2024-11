Alla Camera in corsa Roberto Occhiuto e Jole Santelli. Al Senato Giuseppe Mangialavori. Con FdI anche Isabella Rauti

Sono state presentate negli uffici della Corte d'Appello di Catanzaro le liste per la Camera e per il Senato di Forza Italia e Fratelli d'Italia.



Al proporzionale per la Camera Nord sono in corsa Roberto Occhiuto, Iole Santelli, Sergio Torromino e Maria Tripodi. Per il proporzionale Camera Sud Iole Santelli, Roberto Occhiuto, Maria Tripodi, Domenico Giannetta.



All'uninominale per la Camera i candidati sono Andrea Gentile (collegio 01), Ernesto Rapani (02), Paolo Naccarato (03), Giancarlo Cerrelli (Lega al collegio 04), Domenico Tallini (05), Wanda Ferro (06), Francesco Cannizzaro (07) e Francesco Talarico (08).



Per il proporzionale Senato ci sono Giuseppe Mangialavori, Fulvia Caligiuri, Antonino Daffinà, Valeria Fedele. Per l'uninominale Senato Emanuela Altilia (collegio 01), Fulvia Caligiuri (02), Piero Aiello (03) e Marco Siclari (04).

I candidati di Fratelli d'Italia

Per il proporzionale Camera Nord il partito di Giorgia Meloni schiera Fausto Orsomarso, Wanda Ferro, Antonio Ascente e Mirella Spadafora. Per Camera Sud Wanda Ferro, Fausto Orsomarso, Rosa Sigillo e Giuseppe Serranò.



All'uninominale per la Camera saranno presenti Ernesto Rapani (collegio 02) e Wanda Ferro (06).



Per il Senato proporzionale sono in corsa Isabella Rauti, Massimo Ripepi, Antonella Polimeno e Giovanni Iaconis.