Insieme all’inaugurazione terminati i lavori su spiaggia e parcheggio. Rimossi "panettoni" e cordoli, la strada passerà al doppio senso di marcia

«Siamo prontissimi per inaugurare il ponte sul Calopinace. Ve lo ricordo: venerdì mattina alle sei, colazione per tutti».

È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, in un video pubblicato sui social, annunciando l’inaugurazione del ponte e illustrando gli interventi realizzati nell’area circostante.

«Nel frattempo, però, abbiamo inteso anche riqualificare l’area antistante, compresa la spiaggia e anche il parcheggio. Poi abbiamo anche rimosso, ricordate, i famosi panettoni e quei cordoli che erano non solo bruttissimi da vedere, ma anche molto pericolosi. Li abbiamo rimossi e credo che non sia l’unica area dove li rimuoveremo.

E questa strada da venerdì sarà a doppio senso, rendendo più funzionale la viabilità.

Ma siamo solo ancora all’inizio. Ci vediamo venerdì mattina alle ore sei per fare tutti insieme una colazione e inaugurare finalmente il ponte sul Calopinace».