«Contrariamente a quanto riportato da Webuild, non esiste alcun parere ufficiale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Se c'è un parere perché non è mai stato esibito? È evidente che questa affermazione è priva di fondamento e ingannevole». Così Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs, rispondendo con una sua nota al comunicato diffuso stamani dalla società dopo la puntata di ieri sera di Report.

«Come più volte ribadito dal presidente dell'Ingv, il professor Carlo Doglioni, anche attraverso una risposta al sottoscritto, non risultano siano operative convenzioni tra l'Ingv e la società stretto di Messina finalizzate alla valutazione della pericolosità sismica dell'area e a studi specifici su suolo e sottosuolo. Nell'aprile del 2023 nel corso di un'audizione alla Camera dei Deputati, Doglioni aveva sottolineato che il ponte sullo stretto di Messina è in epicentro sismico e che era necessario adeguare i progetti».

«L'accordo del 2024, a cui fa riferimento l'amministratore delegato, è riferito alla condivisione dei dati di pozzo piezometrici e inclinometrici in possesso dell'Istituto. L'Ingv dunque, non si è mai espresso con un parere formale o ufficiale a sostegno del progetto. La collaborazione citata da Webuild con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Roma "La Sapienza" e il coinvolgimento di esperti dell'Ingv risalente al 2011 non può essere interpretata come un'approvazione dell'opera da parte dell'Istituto. È fondamentale evitare di creare confusione o di fornire informazioni fuorvianti su un progetto di tale importanza e impatto. Il Ponte sullo Stretto solleva questioni ambientali, geologiche e sismiche che richiedono analisi trasparenti e dati oggettivi, non interpretazioni distorte», continua la nota.