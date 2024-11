Il vicecapogruppo alla Camera del partito di Giorgia Meloni: ««Non vi è figura che possa competere con la sua bellezza anche per chi non è credente. Avrebbe una valenza internazionale»

«Propongo che il Ponte sullo Stretto sia intitolato a San Francesco di Paola, uno dei più grandi taumaturghi della storia». Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

«San Francesco - aggiunge Antoniozzi - protettore dei marinai, attraversò lo Stretto sul suo mantello, dopo il rifiuto di un barcaiolo che pretendeva denaro per accompagnare lui e i suoi confratelli. Per questo è amatissimo nella nostra Reggio Calabria e a Messina ma è anche, soprattutto, il Santo che diede impulso all'Europa con una feconda attività di evangelizzazione».

«Non vi è figura che possa competere con la sua bellezza - conclude il vicecapogruppo di FdI alla Camera - anche per chi non è credente. Il Ponte San Francesco avrebbe una valenza internazionale per la figura del nostro Santo, del quale la Calabria è fiera e di cui porta gli straordinari segni».