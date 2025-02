I pentastellati in Parlamento interrogheranno il ministro dei Trasporti durante il question time previsto domani pomeriggio in Senato: «Non sono state considerate le innumerevoli criticità che la mega opera comporta»

Il M5s «interrogherà» il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sul progetto del ponte sullo Stretto. Lo farà domani pomeriggio al question time, in programma al Senato.

Nel testo, a prima firma della senatrice, Barbara Floridia, si chiede «se il ministro non reputi opportuno effettuare ogni dovuto approfondimento sulla possibilità di realizzare l'opera e sulle possibili soluzioni alternative, prima dell'approvazione del Cipess», ossia il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che è presieduto dal capo del governo.

Nelle premesse si ricorda che, «diversamente da quanto riportato nel parere della Commissione (la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas, ndr), non sono state affatto valutate eventuali alternative», deducendo che, al contrario, «esistono soluzioni alternative che, tuttavia, non sono state considerate nonostante le innumerevoli criticità e i costi esorbitanti che il progetto del ponte comporta».

A ciò si aggiungono le 62 condizioni che la Commissione ha posto sulla realizzazione dell'opera e citate così nel quesito: «Dalla necessità di un dettagliato piano di approvvigionamento idrico, all'approfondimento dello studio sullo smaltimento dei rifiuti, alla dislocazione e sicurezza delle discariche e, non ultimo, l'approfondimento dei rilevamenti geologici e geomorfologici, le indagini geofisiche, sismologiche e paleo-sismologiche e la caratterizzazione delle faglie».

Per i 5 Stelle, dunque, «la volontà di proseguire l'iter di realizzazione del ponte risulta arbitraria e irragionevole».