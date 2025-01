Il Tribunale delle Imprese di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso dei 104 cittadini che avevano mosso un'azione inibitoria collettiva contro la Stretto di Messina Spa, in quanto non vi è ancora un progetto definitivo. Lo rivelano all'Ansa fonti legali.

Ai 104 cittadini se ne erano contrapposti 139 (originariamente 140) a favore del Ponte, il cui intervento è a sua volta stato dichiarato inammissibile.

I ricorrenti sono stati condannati a pagare più di 200mila euro di spese legali. I loro avvocati Aurora Notarianni e Giuseppe Vitarelli hanno spiegato a Messina Today: «Stiamo valutando la sentenza - spiegano i legali -. Riteniamo che la condanna alle spese nell'importo determinato possa essere frutto di un errore non essendo la determinazione neppure motivata e non essendo rinvenibile nelle tariffe un tale importo. Pertanto proporremo immediato appello con richiesta di sospensiva».

Secondo il tribunale, che si è espresso in 42 pagine, «i ricorrenti hanno prospettato il pregiudizio in termini del tutto evanescenti ed ipotetici, avendo essi stessi ammesso che la procedura non ha ancora superato la fase di approvazione del progetto definitivo adottata dal Cipess e che tale adempimento dovrà essere preceduto dalla richiesta del Mit, dopo aver verificato la compatibilità delle valutazioni istruttorie (comprese quelle ambientali) acquisite dalla conferenza dei servizi, anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale, come disposto al comma 7 dell’articolo 3, valutazione ancora in corso».

La sentenza sottolinea che dopo l’adeguamento del progetto definitivo «gli ulteriori procedimenti istruttori e valutativi (…) sono ancora in corso e non si è ancora giunti all’approvazione del progetto definitivo da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, approvazione che (…) sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato».

«È allora di tutta evidenza - si legge ancora nella motivazione - quanto sia prematura l’iniziativa giudiziale degli odierni ricorrenti, i quali hanno agito ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c. non solo in assenza di alcun effettivo danno ambientale che si sia iniziato a produrre in conseguenza di una condotta illecita, ma addirittura senza che il pregiudizio all’ambiente sia stato prospettato come imminente».