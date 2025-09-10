Il ministro delle Infrastrutture ribadisce: «La Nato non ci ha dato un euro. C'è il finanziamento interamente a carico italiano e c'è il progetto definitivo approvato»

«Io ho voluto il Ponte sullo Stretto perchè lo usino le moto, i camion, i treni, le macchine, i furgoni. Se poi dovrà servire anche per mezzi militari, perchè no?». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'ipotesi di un uso molteplice del Ponte, anche per ragioni di sicurezza.

Conto nelle prossime settimane di avviare i cantieri, perché dopo 160 anni restituire il diritto alla continuità, a perdere meno tempo, a inquinare di meno e a lavorare di più e meglio a milioni di italiani per me è un motivo di orgoglio».