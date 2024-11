Via libera del Consiglio dei ministri al decreto riguardante il Ponte sullo Stretto. Lo annuncia una nota del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, guidato dal vicepremier Matteo Salvini, che parla di «semaforo verde salvo intese» e informa inoltre che «il testo sarà disponibile a breve perché sono necessari gli ultimi approfondimenti tecnici».

Il testo - di cui ieri era circolata una bozza -, spiega il Mit, «consente l'immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell'opera. Rinasce così la Società Stretto di Messina che avrà una nuova e più moderna governance. È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a conferma dell'importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia».

Il Mit rende inoltre noto che «si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali». Il nuovo iter autorizzativo «dovrà bollinare il ponte strallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all’occhiello dell’arte ingegneristica italiana».

La dicitura "salvo intese" usata per il provvedimento che riavvia l’iter per la realizzazione del ponte sullo Stretto, a quanto si apprende, sarebbe stata apposta per continuare a studiare una soluzione a dei rilievi formulati da alcuni tecnici ministeriali che avrebbero fatto notare come utilizzare la società già esistente - in liquidazione da 10 anni - potrebbe configgere con le normative Ue sulla concorrenza, mettendo così a rischio la possibilità di usare fondi Pnrr e comunitari per l'opera.

Salvini: «Giornata storica»

«Giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l'Italia dopo 50 anni di chiacchiere questo Consiglio dei ministri approva il ponte che unisce la Sicilia al resto d'Italia e all'Europa. L'opera più green del mondo con 140 tonnellate di CO2 non più emessa nell'aria e l'acqua più pulita». Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in un videomessaggio da palazzo Chigi. «Lavoro vero per decine di migliaia di persone per tanti anni. Un'opera assolutamente sicura che verrà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università italiane e internazionali», aggiunge Salvini.

«È un modello dell'Italia che ci crede, che cresce, che lavora. Stiamo sbloccando cantieri ovunque, avremo l'alta velocità in Sicilia e in Calabria, e il ponte a campata unica più bello, più green e più sicuro del mondo», ha concluso Salvini.

In mattinata c'è stato un incontro tra il ministro, Matteo Salvini, e i presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani proprio sul dossier Ponte sullo Stretto.