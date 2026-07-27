Nel suo intervento, la neo coordinatrice parla del coordinamento provinciale come «un presidio di legalità, trasparenza e buona amministrazione, un laboratorio di idee e progetti che sappia dialogare con tutte le istituzioni, senza pregiudizi e senza sudditanze, ma con la sola bussola dell'interesse generale e del bene comune»

L'avvocato praiese Norina Scorza è la nuova coordinatrice provinciale di Cosenza del movimento politico Il Coraggio di Cambiare l'Italia. La nomina, conferita il 30 giugno scorso, segna l'avvio di un nuovo percorso organizzativo del movimento sul territorio cosentino.

Una politica nuova

«Non posso che sentirmi onorata per la fiducia che mi è stata concessa», dichiara Scorza, che annuncia di voler affrontare il nuovo incarico «con senso di responsabilità e con la consapevolezza che il nostro territorio ha bisogno di una politica nuova, capace di rimettere al centro le persone, le comunità e gli ideali che per troppo tempo sono stati traditi o dimenticati».

Non un contenitore elettorale

Secondo la neo coordinatrice provinciale, è necessario costruire un progetto che vada oltre la dimensione elettorale. «Oggi più che mai avvertiamo l'esigenza di un nuovo movimento che non sia l'ennesimo contenitore elettorale, ma una casa comune in cui ritrovare il significato autentico dell'impegno politico: servizio, partecipazione, competenza ed etica pubblica. Un luogo in cui tornare a parlare di democrazia, libertà, giustizia sociale, lavoro e sviluppo non come slogan, ma come obiettivi concreti da costruire insieme».

Gli obiettivi

Scorza sottolinea come il movimento voglia «ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, dare voce alle energie migliori della società civile e valorizzare chi ogni giorno, spesso in silenzio, tiene viva la nostra terra con il proprio lavoro, le proprie imprese, il proprio impegno nel volontariato, nella cultura e nel mondo delle professioni».

Tra gli obiettivi indicati figura anche il rafforzamento della presenza del movimento nella provincia di Cosenza attraverso il coinvolgimento delle realtà locali. «Vogliamo riaccendere gli ideali politici partendo dall'ascolto e dal confronto, aprendo circoli territoriali e coinvolgendo giovani, donne, amministratori locali, associazioni e professionisti, perché nessun cambiamento reale nasce dall'alto, ma dalla partecipazione diffusa e consapevole».

Il bene comune

Nel suo intervento, la neo coordinatrice evidenzia inoltre l'intenzione di fare del coordinamento provinciale «un presidio di legalità, trasparenza e buona amministrazione, un laboratorio di idee e progetti che sappia dialogare con tutte le istituzioni, senza pregiudizi e senza sudditanze, ma con la sola bussola dell'interesse generale e del bene comune».

L’appello

Infine, lancia un appello ai cittadini affinché tornino a partecipare attivamente alla vita politica. «Rivolgo un invito a tutti coloro che non si rassegnano all'astensionismo, al disincanto e alla rassegnazione: partecipate, mettete a disposizione tempo, competenze e passione. Solo così potremo trasformare la sfiducia in proposta, l'indignazione in progetto e la protesta in responsabilità condivisa».

La sfida del movimento

Per Scorza, la sfida del movimento è chiara: «Con Il Coraggio di Cambiare l'Italia vogliamo dimostrare che un'altra politica è possibile: più sobria, più vicina ai territori, più attenta ai diritti e ai doveri di ciascuno, capace di guardare al futuro senza dimenticare le radici e la storia delle nostre comunità».