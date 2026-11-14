La nuova uscita della seconda carica dello Stato sulla marcia di Roma «santificata dal popolo» accresce il campionario di sciocchezze di chi dimentica leggi razziali, rastrellamenti degli ebrei e olio di ricino. Qualche appunto per non dimenticare cosa significarono Mussolini e il regime

A Palazzo Marino Ignazio La Russa ha tenuto una lezione di storia agli studenti delle superiori di Milano. L'iniziativa si chiamava "Giovani di sana e robusta Costituzione". La lezione è stata questa: "È il popolo che ha voluto il fascismo". Una professoressa gli ha ricordato la Marcia su Roma. Risposta: fu "santificata dal popolo".

Conviene ripassare, visto che in quell'aula c'erano dei ragazzi.

Nell'ottobre del 1922 Mussolini non vinse nessuna elezione. Aveva 35 deputati su 535. Diventò capo del governo perché il re, con le camicie nere in marcia, rifiutò di firmare lo stato d'assedio e gli diede l'incarico. Il popolo non fu consultato. Fu scavalcato.

Poi venne la legge Acerbo: due terzi dei seggi a chi superava il 25 per cento. Una legge su misura. Nel 1924 si votò con le squadre davanti ai seggi e l'olio di ricino per chi non capiva. Giacomo Matteotti lo denunciò alla Camera. Undici giorni dopo lo rapirono e lo uccisero.

Da lì in poi il popolo non scelse più niente. Partiti sciolti, oppositori in carcere o al confino, giornali chiusi. Alle urne c'era una lista unica da approvare con un sì, e votare in segreto era quasi impossibile. Nel 1939 la Camera dei deputati fu abolita.

Il resto lo decise un uomo solo. In Libia ci furono i campi di concentramento e le deportazioni di intere popolazioni. In Etiopia si usarono i gas contro soldati e civili. Nel 1938 arrivarono le leggi razziali: bambini cacciati dalle scuole, professori dalle università, famiglie dal lavoro, solo perché ebrei. Nel 1940 Mussolini portò l'Italia in guerra accanto a Hitler, impreparata e mal armata. I soldati mandati in Russia con le scarpe di cartone non tornarono a decine di migliaia. Le città furono bombardate. E dopo l'8 settembre, a Salò, i fascisti aiutarono i nazisti a rastrellare gli ebrei italiani. Partirono per Auschwitz a migliaia. Tornarono in pochissimi.

Anche questo l'ha voluto il popolo? Anche questo è stato "santificato"?

La seconda carica dello Stato ha giurato su una Costituzione democratica nata contro il regime fascista. Davanti agli studenti bastava leggerla. Resta da capire se la storia non la conosce o se la conosce benissimo.