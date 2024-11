Decisivo il via libera dei tre aspiranti governatori appositamente convocati a Lamezia Terme. Lunedì si riunirà l'Assemblea regionale del Partito Democratico per ratificare la decisione

LAMEZIA TERME - Il 23 novembre la Calabria tornerà al voto per rinnovare il consiglio regionale e per eleggere il suo nuovo governatore. Il Partito Democratico ed i suoi alleati alle urne andranno molto prima. Non il 28 settembre, ma il 5 ottobre. E’ questa la data scelta per effettuare le primarie per la selezione dal candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione.

Via libera dei candidati. Dopo settimane di annunci e smentite, tutti i nodi sono stati finalmente sciolti. Decisiva la riunione che ha messo di fronte i tre aspiranti candidati governatori. Oliverio, Callipo e Speranza hanno quindi dato il via libera alla celebrazione delle primarie per domenica 5 ottobre. Accontentato a metà Gianluca Callipo che appena ieri aveva chiesto lo slittamento delle consultazioni orientativamente fissate per il 28 settembre. Fino a prova contraria, il rinvio di una settimana ha messo tutti d’accordo e, a questo punto, è difficile immaginare altri colpi di scena.

Iter già avviato. Se in corso d’opera non spunteranno altri imprevisti, il popolo del centrosinistra sceglierà il suo candidato governatore nella prima domenica di ottobre. Ad ufficializzare la data ci ha pensato il coordinatore della coalizione, Luigi Incarnato. Giovedì il comitato per le primarie si riunirà per procedere all’espletamento di tutti gli adempimenti attivando un impianto che assicuri la massima partecipazione e, soprattutto, la massima trasparenza a garanzia del risultato finale.