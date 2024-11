«Coerenti, uniti, convinti che questa sia la strada giusta per aprire una nuova fase e l’ultima possibilità per far ripartire la speranza». Questi i punti di forza della lista “Calabria con Nicola Zingaretti”, presentata questa mattina a Lamezia Terme nella sede regionale del Pd. I dettagli contenuti in una nota stampa. Alla riunione presenti i candidati dei quattro collegi calabresi, il consigliere regionale Carlo Guccione, l’onorevole Bruno Censore, il dirigente nazionale del partito Eugenio Marino, componente anche lui della lista “Calabria con Zingaretti”, in corsa per le primarie di domenica 3 marzo.





«La lista “Calabria con Zingaretti” non vuole essere contro nessuno. Non è un referendum pro o contro qualcuno – ha spiegato Giuseppe Mazzuca, capolista nel collegio di Cosenza -. Abbiamo fatto questa lista altrimenti Nicola Zingaretti in Calabria non avrebbe raggiunto il 51%. È ovvio che sull’esperienza regionale abbiamo posizioni diverse, ma oggi dobbiamo far vincere Zingaretti per il bene del Pd e dell’Italia. Abbiamo iniziato questo percorso nel 2017 e siamo convinti di essere un valore aggiunto per rafforzare la candidatura di Nicola Zingaretti a segretario nazionale del Pd». «È chiaro – ha aggiunto Mazzuca - che l’appuntamento più importante è quello di stabilire la prima data utile per celebrare il congresso regionale: sarà questo il luogo deputato a discutere sull’esperienza politica regionale e sulla necessità di aprire una nuova fase, non con un uomo solo al comando ma aperto a tutti».

Sono 25, in totale, i candidati della lista “Calabria con Zingaretti” nei collegi Catanzaro-Crotone, Cosenza, Cosenza provincia, e Reggio Calabria- Vibo Valentia.