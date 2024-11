Ormai è noto. Anche in Calabria il neosegretario del Pd Nicola Zingaretti vince e porta a casa il risultato ottenendo complessivamente oltre il 60% delle preferenze. Ma in Calabria l’analisi del voto va ben al di là dei semplici numeri. Infatti se ben si analizzano i dati regionali è subito evidente che di fondamentale importanza per la vittoria è stata la lista varata dal consigliere regionale Carlo Guccione e dall’ex deputato vibonese Bruno Censore “Calabria con Zingaretti” che ha conquistato il 20,52% delle preferenze per 14.363 votanti. La lista sostenuta dall’attuale presidente della Regione si è fermata invece bel al di sotto del 50% attestandosi al 41,71% e 29.200 votanti. Insomma in Calabria una vittoria non scontata che mette in luce i delicati equilibri che reggono il governo regionale e apre a scenari ancora tutti da costruire in vista delle prossime elezioni regionali.



Ecco i dati regionali ufficiali:

Piazza Grande - 41,71%

Calabria con Zingaretti - 20,52%

Martina - 27,30%

Giachetti - 7,16

