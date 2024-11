Nella cittadina cosentina la mozione del ministro della Giustizia raggiunge il 60%: “E’ stata una vittoria della democrazia”

La Mozione Orlando vince con 258 voti a San Lucido raggiungendo il 60 %. La Mozione Renzi si ferma a quota 175 voti. “Una vittoria – si legge in una nota della mozione Orlando - che assume un significato particolare anche perché dall’altra parte militavano il segretario e tutto il direttivo del circolo locale del Pd. Nonostante questo schieramento di forze, siamo riusciti a portare a casa un risultato considerevole. La bontà della nostra proposta politica ha prevalso in maniera netta, inequivocabile, manifesta.

A San Lucido gli iscritti al Pd sono soltanto 68. I numeri che ci hanno consegnato la vittoria – si legge ancora - testimoniano, invece, che c’è una comunità politica attenta alle proposte di chi vuole rinnovare il Partito e il governo dei nostri territori. Dobbiamo continuare a lavorare affinché il patrimonio di idee espresso da questa comunità non vada perduto e non si fermi alle Primarie. La sfida per il nostro Partito è tutta qui. Costruire laddove altri hanno creato macerie.

E’ importante sottolineare anche la buona affluenza ai seggi. E’ stata una vittoria della democrazia”.