«Ringrazio i consiglieri regionali del Pd che, all’unanimità, mi hanno chiesto di assumere il ruolo di capogruppo. Si tratta di una grande responsabilità che affronterò con spirito di servizio e nell’interesse dei calabresi».

Queste le parole del consigliere del Pd Nicola Irto dopo l’indicazione unanime da parte dei consiglieri regionali dem che lo hanno scelto come presidente del gruppo a palazzo Campanella.

«La legislatura che si avvia - ha detto ancora Nicola Irto - è fondamentale per il futuro della Calabria che sarà chiamata, tra l’altro, a utilizzare al meglio i fondi del Pnrr. In Consiglio servirà un’azione di opposizione attenta, determinata e costruttiva che il Pd, come gruppo più numeroso della minoranza, dovrà guidare con fermezza».