Il candidato alla Presidenza salta l’appuntamento per impegni istituzionali. Tornerà in Calabria per l’insediamento del Consiglio e annuncerà la scelta sul suo futuro (ma ormai ci sono pochi dubbi)

Il countdown è iniziato venerdì scorso: domani alle 15 Roberto Occhiuto sarà proclamato presidente della Calabria per la seconda volta dopo la netta vittoria alle Regionali del 5 e 6 ottobre. Al Tribunale di Reggio, invece, saranno proclamati gli eletti della circoscrizione Sud.

Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista, non ci sarà. Non per una presa di distanza rispetto ai fatti calabresi ma per i suoi impegni da eurodeputato. In questi giorni infatti è a Washington, dove presiede una delegazione del Parlamento europeo in missione ufficiale presso il Congresso e la Casa Bianca, nell’ambito dei lavori della Commissione Fisco. Missione dedicata al dialogo tra Unione europea e Stati Uniti in materia fiscale, che assume particolare rilievo nel contesto attuale, segnato dal confronto sulla tassazione dei servizi digitali e dalle tensioni commerciali legate ai dazi.

Tridico sarà invece in Calabria in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale e in quella sede comunicherà la scelta sul futuro del suo impegno politico. Ieri il Fatto Quotidiano ha anticipato che il prof resterà a Bruxelles e da lì penserà a coordinare le forze d’opposizione a Palazzo Campanella. La decisione non è ancora ufficiale ma i dubbi sulla prossima mossa sono davvero pochi.