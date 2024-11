Nicodemo Parrilla ha infatti ottenuto il 62,21% dei voti con netto vantaggio su Franco Parise con il 38%, candidato del Partito Democratico e sindaco di Verzino

E’ Nicodemo Parrilla, medico e sindaco di Cirò Marina, il nuovo presidente della Provincia di Crotone. Sostenuto dalla lista "Provincia in rete", Parrilla ha intercettato il 62,2 per cento delle preferenze. Dopo il comune della città pitagorica così ora anche la Provincia va politicamente alla compagine che fa riferimento al consigliere regionale Flora Sculco.

Dura la debacle per il Pd il cui candidato ha avuto circa la metà dei consensi raccolti dall’avversario. Franco Parise si è, infatti, fermato al 38,8 per cento. Buona l’affluenza. Hanno votato il 90 per cento degli aventi diritto al voto, 298 consiglieri.

«La mia è una candidatura di servizio - ha affermato Parrilla - c’è molto da fare e da sistemare, dobbiamo essere vicini a tutti i territori, anche quelli politicamente contrapposti, ed è questa la visione e la missione di questa lista».

Sei i consiglieri eletti nella lista “Provincia in rete”, collegata a Nicodemo Parrilla. Si tratta di Renato Giuseppe Carcea, Armando Foresta, Gennaro Lerose, Dionigi Fera, Vincenzo Lagani e Vincenzo Secreti. Per gli sconfitti, in rappresentanza del Pd, entrano in consiglio provinciale Mario Megna, Samuele Albanese, Giampiero Amato e Paola Carvelli.

Tiziana Bagnato